中国大陆发布惩治“台独”分裂犯罪意见 最高可判死刑

中国大陆星期五（6月21日）发布《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》，对惩治“台独”定罪量刑标准和程序规范等作出具体规定，其中提到，对情节重大的，可进行“缺席审判”，对国家和人民危害特别严重、情节特别恶劣的，可以判处死刑。

据新华社报道，上述《意见》指出，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。极少数“台独”顽固分子大肆进行“台独”分裂活动，严重危害台湾海峡地区和平稳定，严重损害两岸同胞共同利益和中华民族根本利益。

《意见》说，以将台湾从中国分裂出去为目的，组织、策划、实施下列行为之一的，依照中国大陆刑法第103条第一款的规定，以分裂国家罪定罪处罚：

第一，发起、建立“台独”分裂组织，策划、制定“台独”分裂行动纲领、计划、方案，指挥“台独”分裂组织成员或者其他人员实施分裂国家、破坏国家统一活动的；

第二，通过制定、修改、解释、废止台湾地区有关规定或者“公民投票”等方式，图谋改变台湾是中国一部分的法律地位的；

第三，通过推动台湾加入仅限主权国家参加的国际组织或者对外进行官方往来、军事联系等方式，图谋在国际社会制造“两个中国”、“一中一台”、“台湾独立”的；

第四，利用职权在教育、文化、历史、新闻传媒等领域大肆歪曲、篡改台湾是中国一部分的事实，或者打压支持两岸关系和平发展和国家统一的政党、团体、人员的；以及其他图谋将台湾从中国分裂出去的行为。

《意见》指出，在“台独”分裂犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的，应当认定为刑法第103条第一款规定的“首要分子”。实施《意见》第二条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第103条第一款规定的“罪行重大”，包括直接参与实施“台独”分裂组织主要分裂活动的；实施“台独”分裂活动后果严重、影响恶劣的；其他在“台独”分裂活动中起重大作用的。

具有下列情形之一的，应当认定为刑法第103条第一款规定的“积极参加”，包括多次参与“台独”分裂组织分裂活动的；在“台独”分裂组织中起骨干作用的；在“台独”分裂组织中积极协助首要分子实施组织、领导行为的；以及其他积极参加的。

《意见》指出，实施第二条规定行为的，对首要分子或者罪行重大的，处无期徒刑或者10年以上有期徒刑，其中对国家和人民危害特别严重、情节特别恶劣的，可以判处死刑；对积极参加的，处三年以上10年以下有期徒刑；对其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

此外，以将台湾从中国分裂出去为目的，实施下列行为之一的，依照刑法第103条第二款的规定，以煽动分裂国家罪定罪处罚，包括顽固宣扬“台独”分裂主张及其分裂行动纲领、计划、方案的；以及其他煽动将台湾从中国分裂出去的行为。

实施《意见》第七条规定的行为，情节严重、造成严重后果或者造成特别恶劣影响的，应当认定为刑法第103条第二款规定的“罪行重大”。实施《意见》第七条规定行为的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；首要分子或者罪行重大的，处五年以上有期徒刑。实施《意见》第二条、第七条规定行为的，可以并处没收财产。与外国或者境外机构、组织、个人相勾结实施《意见》第二条、第七条规定行为的，依照刑法第106条的规定从重处罚。

“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家的犯罪行为有连续或者继续状态的，追诉期限从犯罪行为终了之日起计算。在中国大陆公安机关、国家安全机关立案侦查或者人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。

应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，公安机关、国家安全机关可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

“台独”顽固分子主动放弃“台独”分裂立场，不再实施“台独”分裂活动，并采取措施减轻、消除危害后果或者防止危害扩大，符合刑事诉讼法第182条第一款规定的，可以撤销案件、不起诉或者对涉嫌数罪中的一项或多项不起诉。

犯罪嫌疑人、被告人依法享有辩护权利，除自己行使辩护权以外，还可以委托一至二人作为辩护人。

对于需要及时进行审判，经最高人民检察院核准的“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人在境外，公安机关、国家安全机关移送起诉，人民检察院认为犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，可以向大陆人民法院提起公诉。人民法院进行审查后，对于起诉书中有明确的指控犯罪事实，符合缺席审判程序适用条件的，应当决定开庭审判。

前款案件，由大陆最高人民法院指定的中级人民法院组成合议庭进行审理。

对人民检察院依照刑事诉讼法第291条第一款的规定提起公诉的“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪案件，人民法院立案后，应当将传票和起诉书副本送达被告人。传票和起诉书副本送达后，被告人未按要求到案的，人民法院应当开庭审理，依法作出判决，并对违法所得及其他涉案财产作出处理。

人民法院缺席审判“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪案件，被告人有权委托或者由近亲属代为委托一至二名辩护人。在境外委托的，应当依照有关规定对授权委托进行公证、认证。

被告人及其近亲属没有委托辩护人的，人民法院应当通知法律援助机构指派律师为被告人提供辩护。被告人及其近亲属拒绝法律援助机构指派的律师辩护的，人民法院应当查明原因。理由正当的，应当准许，但被告人或者其近亲属应当在五日以内另行委托辩护人；被告人及其近亲属未另行委托辩护人的，人民法院应当在三日以内通知法律援助机构另行指派律师为其提供辩护。

人民法院缺席审判“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪案件，应当将判决书送达被告人及其近亲属、辩护人。被告人或者其近亲属不服判决的，有权向上一级人民法院上诉。辩护人经被告人或者其近亲属同意，可以提出上诉。