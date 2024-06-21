日本将制裁援俄中企 中国外交部：反对无国际法依据单边制裁

日本政府将对在俄乌战争中援助俄罗斯的中国企业实施制裁，中国外交部对此回应称，反对没有国际法依据的单边制裁，并指中俄正常经贸合作不容外界干扰。

中国外交部发言人林剑星期五（6月21日）在例行记者会上说，中方坚决反对没有国际法依据的单边制裁。中方在平等互利基础上同俄罗斯开展正常的经贸合作，这是中方的合法权利，不容外界干扰破坏。

他指出，日方不顾中方的严正立场，执意追随某些国家，滥施非法单边制裁，中方对此表示强烈不满和坚决反对。中方将采取一些必要措施，坚决维护自身的正当合法权利。

另据日本共同社中文网报道，日本政府星期五在内阁会议上决定，以回避对俄罗斯施加制裁为由，对在俄乌战争中援俄的包括中国在内的五个国家共11个实体，列为资产冻结或出口禁止的对象。

日本内阁秘书长林芳正星期五在记者会上，宣布上述消息。日本内阁会议也决定对俄罗斯实施追加制裁措施，冻结俄中央选举管理委员等10名个人和27个实体的资产。

日本外务省透露，日本对中国实体实施制裁尚属首次。其他四国为印度、阿联酋、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦。

日本首相岸田文雄6月15日到意大利出席七国集团（G7）首脑会议时表示，日本正探讨对中国等在内的实体实施新的一揽子制裁。

