中国商务部：中欧若出现贸易战责任完全在欧方

欧盟宣布对中国电动车加征关税，导致中欧贸易紧张局势升级后，中国商务部说，欧盟不断升级贸易摩擦，并可能引发“贸易战”，并称责任完全在于欧方。

欧盟6月12日宣布对进口自中国的电动车加征最高38.1%的惩罚性关税后，中国6月17日宣布，对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。

根据中国商务部星期五（6月21日）以问答形式发布的新闻稿，有报道称，中方宣布对欧盟产猪肉等发起反倾销调查，是对欧盟对华电动汽车反补贴调查初裁披露的反制，欧方各界担心贸易摩擦升级，或引发“贸易战”。

中国商务部发言人对此回应称，对于中欧当前出现的贸易摩擦局面，中方是不愿看到的。中方通过会见、会谈、通话、信函等各种方式，不断向欧盟机构及成员国阐明中方立场，展示开放合作态度，明确要求通过对话协商妥善解决问题。中方始终遵循世贸组织规则，审慎克制使用贸易救济措施。

发言人称，欧方不断挑起贸易争端，仅2024年以来，欧方就密集出台了31项对华贸易投资限制措施，其中贸易救济措施25项，还对华发起了外国补贴条例（FSR）调查、国际采购工具（IPI）调查，严重干扰中欧经贸合作。欧方不断升级贸易摩擦，并可能引发“贸易战”，责任完全在于欧方。

发言人说，欧方有“三个没有”做到，一是领导人共识没有得到落实，二是世贸组织规则没有得到遵守，三是企业合法权益没有得到保护。

发言人称，此次欧方反补贴调查中，对中国企业进行恐吓、胁迫施压，以认定惩罚性高额税率相威胁，要求提供过于宽泛的信息，很多涉及商业敏感信息和企业核心秘密，窥探中国企业商业秘密和知识产权。

发言人续指，欧方暗箱操作，隐匿欧盟生产企业信息，不及时、不完整披露盟内产业受损评估，挤压中国企业问卷填答时间，侵蚀中国企业的知情权和抗辩权。欧方不公正地预设结果，以目标导向选取抽样企业，排除出口量最大的企业，扭曲调查结果，无视企业提交的抗辩意见和证据材料，损害中国企业的正当经营权和公平竞争权。

发言人最后说，欧方的做法是典型的保护主义，中方维护自身正当合法利益的决心坚定不移，并希望欧方能够言行一致、相向而行，通过对话协商妥处分歧，回到中欧正确相处之道，避免贸易摩擦升级失控，共同推动中欧经贸合作行稳致远。