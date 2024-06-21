中国大陆批美国对台军售 促停止武装台湾

美国对台湾新一轮军售引发北京不满，中国大陆向美方提出严正交涉。大陆也敦促美方切实落实不支持“台独”承诺，停止以任何方式武装台湾，以实际行动维护两国两军关系来之不易的止跌企稳局面。

中国大陆国防部新闻发言人吴谦星期五（6月21日）在官网以答记者问的形式表示，中国人民解放军将全面加强练兵备战，坚决粉碎一切“台独”分裂图谋。

吴谦批评，美方向台湾出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是《八一七》公报的规定，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重损害大陆主权和安全利益，严重损害中美两国两军关系和台海和平稳定，威胁台湾同胞安全和福祉。

吴谦也说，台湾执政的民进党妄图“以武谋独”，美国执意“以武助独”，是当前台海和平稳定最大的威胁。美方频频对台售武，用台湾老百姓的血汗钱养肥自己的军工复合体，不惜把台湾变成“火药桶”。这无异于谋财害命、自私虚伪至极。民进党当局“倚外谋独”，买再多的武器也带不来安全，只会把战火引向台湾，“棋子”终将沦为“弃子”。

美国在星期二（6月18日）向台湾出售两款攻击型无人机系统，总价值3.6亿美元（4.86亿新元），是美国6月以来对台第二度军售。美国6月5日刚宣布对台出售总值3亿美元的F-16战机零件。