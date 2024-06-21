余承东：逾九亿台设备使用华为鸿蒙操作系统

中国科技巨头华为终端董事长余承东披露，华为用10年时间让鸿蒙操作系统实现核心技术的突破，并称目前已有超过九亿台设备使用鸿蒙操作系统。

综合路透社、澎湃新闻和证券时报网报道，余承东星期五（6月21日）在广东东莞举行的华为开发者大会开幕仪式上说，华为用10年时间让鸿蒙操作系统实现操作系统核心技术的突破。

他说：“鸿蒙取得了重大突破。可以说，在建立独立操作系统的核心技术方面，我们在10年内取得了欧美同行30多年来取得的成就。”

余承东介绍，鸿蒙操作系统连接生态设备数量已经突破九亿台，目前排名前5000的手机应用已经有1500款以上完成了鸿蒙原生应用上架。

余承东还在会上宣布，鸿蒙星河版（Harmony OS NEXT）面向开发者启动Beta版，它基于鸿蒙内核，不再兼容安卓开发的应用程序。

在美国制裁导致华为无法与安卓所有者谷歌合作后，华为在2019年推出自己的鸿蒙操作系统。

余承东还说，华为昇腾人工智能基础架构是中国公司中功能最强大的，目前仅次于主导人工智能芯片市场的英伟达。

他说，长期以来，操作系统和其他软件一直由欧洲和美国主导，不过物联网时代给了华为超越的机会。

自去年推出采用改进型国产芯片的Mate 60以来，华为的智能手机业务经历了一次复兴。余承东说，今年前五个月，华为Pura 70系列出货量同比增长68%，旗舰手机发货量同比增长72%。

研究公司Counterpoint称，今年第一季度，华为的鸿蒙超越苹果的iOS，成为中国第二大畅销的移动操作系统，市场份额达到17%，仅次于安卓。