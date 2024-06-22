中石油原副总经理徐文荣一审被控受贿超5329万

中石油原副总经理徐文荣受贿案一审开庭，他被控受贿超5329万（人民币，下同，约994万新元）。

据央视新闻客户端报道，辽宁省沈阳市中级人民法院星期五（6月21日）一审公开开庭审理了中国石油天然气集团有限公司原党组副书记、副总经理徐文荣受贿一案。

辽宁省沈阳市人民检察院起诉指控：1998年至2023年，徐文荣利用担任石油地球物理勘探局副局长兼国际勘探部总经理，中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司党委副书记、总经理，中国石油天然气集团公司总经理助理，中国海运（集团）总公司党组成员、党组纪检组组长、副总经理，中国石油天然气集团公司党组副书记、副总经理，中国石油天然气集团有限公司党组副书记、副总经理，中央企业专职外部董事等职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，为有关单位和个人在项目承揽、设备采购、企业经营、职务晋升等事项提供帮助，直接或通过他人非法收受上述单位和个人给予的财物，共计折合人民币5329万余元。检察机关提请以受贿罪追究徐文荣的刑事责任。

徐文荣在庭审中表示认罪悔罪，法庭将择期宣判。

公开资料显示，徐文荣现年63岁，曾在石油天然气行业深耕30多年。他2004年1月任中国石油集团总经理助理，2011年5月起相继担任中国海运纪检组组长、副总经理等职。徐文荣2016年1月回归中石油，担任副总经理，同年11月任集团党组副书记。他于2020年9月被任命为中央企业专职外部董事，去年2月被免去职务。

中央纪委国家监委去年6月25日通报，徐文荣涉嫌严重违纪违法被查。

今年1月6日，徐文荣被开除中共党籍。中纪委当时通报称，徐文荣官迷心窍、权欲熏心，热衷政治投机，为谋求职务晋升结交政治骗子，处心积虑对抗组织审查；毫无纪法底线，擅权妄为，靠石油吃石油，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在企业经营、项目承揽、职务安排等方面谋利，并非法收受巨额财物。