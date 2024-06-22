长江中下游干流水位快速上涨 部分支流可能发生超警洪水

中国长江中下游地区多地出现大到暴雨，部分地区受灾严重。气象预报显示，预计长江中下游干流水位将快速上涨，部分支流可能发生超警洪水。

综合央视新闻及澎湃新闻报道，按照洪水防御Ⅳ级应急响应要求，6月19日以来，中国水利部长江水利委员会逐日滚动开展防汛会商，研判流域汛情发展态势。

会商指出，6月19日以来，湘江、赣江、信江、乐安河、綦江等11条大小河流17站超警，超警幅度0.14至2.06米。“湘江2024年第2号洪水”“綦江2024年第1号洪水”相继形成，长江中下游干流及两湖出口控制站水位快速上涨，七里山、湖口、大通等站水位已涨至历史同期均值以上。

据水文气象预报，6月21日至26日，乌江、长江中下游干流附近及两湖水系有大到暴雨，预计陆水、洞庭湖区、修河、沅江、资水、汉江下游、鄂东北、鄱阳湖区及长江下游6天过程累计面雨量100至200毫米，修河、滁河等支流可能发生超警洪水，局部强降雨引发山洪灾害和中小河流洪水的风险高。

中国气象局星期五（6月21日）召开新一轮强降雨通气会，中央气象台首席预报员杨舒楠就近期南方强降水发生的原因解读称，此次强降水过程受高空槽发展，加上西南暖湿气流非常强盛，以及北方冷暖空气交汇所形成的切边线较长、影响范围较广，降水系统逐渐移动等因素，因此降水影响范围比较广。

杨舒楠表示，南方地区的水汽条件充足，还有一定的不稳定能量，导致南方地区的降水效率较高，伴随短时强降水发生。江苏、安徽、湖北等地区的对流条件较好、对流能量较高，易发生强对流，在这一过程中，“列车效应”会造成强降水累加，需要关注局地极端降水发生的可能性。

“列车效应”指的是，排列成串的对流云降水，每一朵对流云（被称为对流单体）都会产生短时强降水，而当多个对流云团依次经过某一地区的上空时，其所产生的降水量累积起来，就会导致大暴雨甚至特大暴雨。