台国防部：48大陆军机舰在台海活动

台湾国防部星期六（6月22日）通报，24小时内侦获41架次大陆军机和七艘次军舰在台海周边活动，部分军机距离台湾本岛最南端的鹅銮鼻仅31海里（约57公里）。

根据台湾国防部星期五（21日）发布的新闻稿，星期五晚上7时起陆续侦获大陆军机歼16、运8及无人机等各型主、辅战机，共计30架次出海活动，其中17架次逾越台海中线及其延伸线，进入北部、中部及西南空域，以及一架无人机进入东部海域，配合大陆军舰执行联合战备警巡。

台湾国防部后于星期六在官网通报，星期五早上6时至星期六早上6时，侦获大陆军机41架次，其中逾越台海中线及其延伸线，进入北部、西南及东部空域32架次，并侦获大陆军舰七艘次，总计48机舰持续在台海周边活动。

根据台湾国防部公布的示意图，台军星期五早上7时54分至晚上11时59分，在台湾防空识别区侦获大陆30架次主、辅战机及无人机，其中23架次逾越台海中线，部分大陆军机距离基隆约41海里，另一部分的大陆军机则距离鹅銮鼻约87海里。

示意图也显示，台军星期五早上7时59分至星期六凌晨1时33分，在西南空域侦获大陆七架次主、辅战机及无人机，最近距离鹅銮鼻约31海里，部分大陆军机自台湾西南空域一路飞行至台湾东南空域。

台湾国防部说，台军运用联合情监侦手段严密掌握，并检派任务机、舰及岸置导弹系统适切应处。