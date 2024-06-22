美国新规草案拟限制美企业投资中国人工智能等领域

美国拜登政府发布最新规则草案，进一步限制美国个人和企业投资中国的半导体、量子计算和人工智能业务。

综合路透社和彭博社报道，美国财政部星期五（6月21日）发布一项拟议中的规则草案，限制美国企业或个人在国外投资对“下一代军事、情报、监视或网络能力至关重要的技术”，这些技术对美国国安构成威胁。

草案还列出了美国公民在从事相关领域交易时必须提供的信息，以及什么将被视为违反限制措施。

这项草案最初主要针对中国大陆、澳门和香港，但美国官员表示，以后可能进一步扩大限制范围。

受限制的交易内容包括股权收购、可转换为股权的债务融资、绿地投资、合资企业，及作为非美国集合投资基金有限合伙人的某些投资等；涉及技术包括人工智能技术、涉及使用特定计算能力进行训练的系统等。

美国财政部形容，这项规定旨在实施一项“范围狭窄、具针对性”的国家安全计划，重点关注在中国等受关注国家的特定投资。

这项规则源自总统拜登去年8月发布的行政命令，旨在限制“关注国家”取得美国资金用于开发先进技术。

美国财政部正就这项拟议中的规则寻求公众评论，直到今年8月4日。在此之后，财政部预计将发布最终规则。

随着中美关系日益紧张，美国愈发担忧中国在人工智能领域取得突破，从而在军事领域上取得优势。美国政府正致力于通过限制中国能取得的半导体设备和技术，遏制中国的高科技领域发展。

美国财政部一名高级官员星期五在与记者的电话会议上说，华盛顿希望阻止中国开发人工智能应用程序，这些应用程序可用于武器瞄准或大规模监视行动，例如位置跟踪等。