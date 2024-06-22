港府批自由亚洲电台涉旧款身份证失效报道散播虚假资讯

香港特区政府宣布旧款智能身份证将失效后，自由亚洲电台引述前入境处人员报道称港府希望借新安排威吓港人，引来港府抨击相关报道散播虚假资讯误导市民，抹黑港府和入境处安排，对此予以严厉谴责。

港府星期二（6月18日）宣布，旧款智能身份证将分两阶段失效，于1970年或之后出生人士的旧证2025年5月12日失效；1969年或之前出生人士的旧证2025年10月12日失效。

自由亚洲电台星期四（20日）刊载标题为《港府“威吓”港人尽快回港换身份证 海外港人不换会有后果么？》（现标题为《港府要港人尽快回港换身分证 海外港人不换会有后果么？》）的报道，引述一名前入境处人员称政府希望利用换证威吓港人。

报道称，港府说法引起近年移居海外的港人担忧，有港人正慎重考虑是否需要为换证而专程回港。

据港府新闻公报，港府发言人星期五（21日）反驳说，自由亚洲电台的这篇报道以夸张失实的标题及毫无事实根据的内容，散播虚假资讯以误导市民，肆意抹黑特区政府及入境事务处公布的措施和安排，并称特区政府必须澄清，以正视听，同时对此表示强烈不满和予以严厉谴责。

发言人说，报道引用一名自称为前入境事务助理员人士的评论，捏造所谓内幕权威，肆意及错误地演绎相关条文和法律后果。

发言人解释，任何人士如使用一张已经失效的身份证入境香港，入境处将收回已失效的身份证同时责令该人士于规定期限内申请换领身份证。如果该人士未有遵照有关命令，根据相关规定，最高可被罚款2万5000元（港元，4340新元）及监禁两年。自由亚洲电台的报道将两项条文及法律后果混为一谈，并未有作出应有的事实查证，从而误导市民政府发放了不实资讯。

发言人抨击自由亚洲电台漠视新闻道德，以极不负责的手法，歪曲特区政府的政策和措施，将呼吁市民尽快换领智能身份证的良好意愿，炒作成所谓打压港人的阴谋。特区政府对此予以强烈谴责，并呼吁市民认清事实，不要相信虚假资讯及别有用心的报道。

香港保安局局长邓炳强星期五也对自由亚洲电台的报道作出强烈谴责。他说：“自由亚洲电台这篇报道抹黑诋毁、扭曲事实、企图煽动市民对政府不信任和憎恨，我对这种行为再次予以强烈谴责。”

邓炳强说，相信香港市民看得很清楚，自由亚洲电台披着媒体的外衣，实际却是想从事危害国家和香港安全的活动，香港市民是不会受骗的。