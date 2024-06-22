中国官媒：菲律宾人员曾向中国海警泼洒不明液体

中国和菲律宾正就南中国海撞船冲突来回交锋，中国官媒引述知情人士称，菲律宾人员曾向中国海警执法人员抛掷重物、泼洒不明液体，行为“构成恶意攻击”。

中国和菲律宾星期一（6月17日）在南中国海阿云津礁（中国称仁爱礁）水域发生冲突。菲武装部队星期三（19日）晚公布多段现场视频，指中国海警向菲海军人员投掷催泪弹、石块、使用刺眼的频闪灯，一名菲海军还在对峙中拇指被砍断。

但《环球时报》星期五（21日）引述知情人士说，菲律宾相关指控“纯属造谣污蔑”，现实真实情况完全相反。

知情人士称，菲律宾派出准军事力量，甚至是海军特战力量参与行动，但中国海警仅携带正常的执法工具参与执法，没有像菲方一样携带攻击性武器，在执法过程中做到“有理、有利、有节，处置合理、合法、规范”。

知情人士反指，菲律宾不仅驾驶高速冲锋艇躲避中方跟监查证，还多次冲撞中国海警船；中国海警人员最终通过“跳帮”方式控制菲律宾船艇，登临检查；但菲方人员在执法过程中向中方人员投掷金属物件等重物，还泼洒不明液体，“已经构成恶意攻击”。

报道抨击菲律宾危害中方海警人员安全，事后还通过“卖惨”煽动国内民意，博取国际同情。

中国外交部发言人林剑星期四（20日）在例行记者会上也反驳菲律宾说法，称菲方船只不仅夹带建筑材料，还偷运武器装备，故意冲撞中方船只，菲人员还对中方执法人员泼水、投掷物品等，严重威胁中方人员和船只安全。