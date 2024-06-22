中国代表：美国对阿富汗军事干涉造成巨大灾难 不能一走了之

中国常驻联合国副代表耿爽称，美国对阿富汗的军事干涉给阿富汗人民制造了巨大灾难，应该切实担负起历史责任，加大对阿援助和资金投入，不能一走了之。

据中国常驻联合国代表团网站星期五（6月21日）消息，耿爽在安理会阿富汗问题公开会上发言时说，第三次阿富汗问题特使会议将于6月30日至7月1日在多哈举行，阿富汗临时政府已确认与会。中方期待与会各方同阿富汗临时政府加强交流、相向而行，开启国际社会同阿富汗接触合作的新篇章。

耿爽说，秘书长报告指出，今年约有2370万阿富汗人需要人道援助，九成家庭难以养活自已，人道资金需求30.6亿美元（41.4亿新元），目前仅有16.2%到位。安理会应呼吁捐助方继续对阿提供人道援助，避免大幅削减资金，切实把对阿富汗人民的关心落到实处。

他续指，美国对阿富汗的军事干涉给阿富汗人民制造了巨大灾难，留下了严重创伤，应该切实担负起历史责任，加大对阿援助和资金投入，不能一走了之。

耿爽说，有关国家对阿富汗实施的非法单边制裁严重破坏阿富汗金融体系，影响企业正常经营，干扰对外经贸往来，成为阻碍阿富汗发展的突出因素。安理会应敦促有关国家立即无条件终止非法单边制裁，全额归还被冻结的阿富汗海外资产，为促进阿富汗发展提供应有资源。

他还说，当前“伊斯兰国”、“基地”组织、“东伊运”等踞阿恐怖势力依然活跃，威胁阿富汗以及国际和地区安全。安理会应敦促阿富汗临时政府采取有力措施，坚决打击一切恐怖行为，不给任何恐怖势力提供庇护所。

耿爽最后说，作为阿富汗友好邻邦，中方始终坚定支持阿富汗和平稳定与发展繁荣，将继续为阿富汗人民提供力所能及的帮助。

2001年九一一恐怖袭击后，美国发动阿富汗战争，北约军事力量进入阿富汗。2021年，美国总统拜登宣布，驻阿富汗美军5月1日开始撤离，同年8月30日完成撤军行动。

美军从阿富汗撤出后，阿富汗伊斯兰共和国解体，塔利班正式接管阿富汗。美国政府不承认阿富汗政权，制裁并冻结塔利班政府在海外的资产，国际货币基金组织（IMF）也切断对阿富汗的资金援助。