对中国呼吁直航置之不理？印度：边境和平至关重要

针对有报道称印度没有理会中国提出恢复两国直航的呼吁，印度外交部回应说，中印边境的和平对两国关系正常化至关重要。

路透社星期四（6月20日）引述知情人士报道，在过去一年左右的时间里，中国政府和航空公司多次要求印度民航当局重新建立两国停摆四年多的直飞航线，但印度政府对此置之不理。

印度外交部星期五（21日）回应称，“边境的和平与安宁很重要”，中印关系才能正常化。

中国和印度之间的直航航班在2019年12月达到顶峰，定期航班总数达到539架次。2020年冠病疫情暴发后，两国直航航班近乎停摆。

期间，中印2020年6月在存在主权争议的喜马拉雅边境爆发流血冲突，造成20名印度士兵和至少四名中国士兵死亡。

自冲突爆发以来，中印两国一直处于剑拔弩张的状态，两国至今仍在边境部署数千名士兵。同时，印度抬高中国企业在当地投资的门槛，封禁数百个中国应用程序，并切断两国客运航线。

即便印度政府2021年取消对国际航线的限制，中国2023年撤销所有冠病疫情入境管制措施，两国航班一直没有恢复。

路透社分析，恢复直飞航班将使中印经济受益，但相关效益对中国而言更显著，因为冠病疫情后，中国的海外旅行复苏缓慢，而印度的航空业则蓬勃发展。