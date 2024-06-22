除故宫国博外 北京全市旅游景区取消预约

北京市文化和旅游局宣布，除故宫、国博等旅游景区和对外开放单位外，北京全市旅游景区已全面取消预约要求。

据央视新闻星期五（6月21日）报道，北京市文旅局当天发布上述消息，并要求各旅游景区提供高质量文旅产品供给，针对暑期要增设遮阳避雨棚等设施、按暑期客流量增设临时厕所，保障平价水、平价食品等防暑降温饮料和简餐供给；加大旅游景区基本服务扩容，提升市民、游客在京旅游体验感、获得感和满意度，提升首都旅游形象等。

另据澎湃新闻报道，此前苏州市文化广电和旅游局和上海市文化和旅游局曾相继发布消息，除部分重点景区、热门景区和文旅场馆外，其余景区、文旅场馆等都取消了实名预约。当时曾引发对旅游景区实名预约是否应该取消的探讨。

据报道，预约制推出的初衷，是为限制客流量、提升游客体验，但随着各地景区纷纷采取实名预约，不顾及现实情况，反而给游客带来不友好的体验，也让实名预约多被诟病。

中国旅游研究院院长戴斌受访时说，总体上来讲，当前旅游景区景点、度假区和文博场馆，并没有供不应求。在这种情况下，绝大多数的景区景点、度假区、文博场馆是不需要预约的，但对于头部热点的景区景点、文博场馆又是需要预约的。“还是要在详细评估的基础上，不要‘一刀切’。即使预约也要精细化，把最大的方便让给老百姓。”