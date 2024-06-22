大陆颁布惩独意见 台学者：拟以法律战达心理战效果

针对中国大陆颁布惩治台独分子22条意见，台湾学者分析，北京此举意在表明大陆对台独行径有主导权，并通过法律战达到舆论战和心理战效果，短期必然冲击两岸交流氛围，但中长期还是要看两岸如何堆迭善意。

中国最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部星期五（6月21日）共同发布惩治台独分子分裂国家的法律文件，最重可判处死刑，还可以“缺席审判”，且终身追责。

综合《中国时报》《联合报》报道，台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳星期五分析，从法律层级角度看，此次《意见》是以《反分裂国家法》《刑法》和《刑事诉讼法》作为立法依据。

张五岳解释，北京之所以采取《意见》形式，主要是因为“反独惩戒”在法律上不容易单独立法，沿用大陆既有的《刑法》《刑事诉讼法》相对合宜，且《刑法》就已触及分裂、颠覆国家等行为，但《意见》也增添如“缺席审判”“终身追究”等一般法律没有的规定。

他说，中国大陆针对台独行径立法，首先是想要对内有所交代，通过依法反独表明北京对反独或两岸关系有主导、主动权；对外则宣示“两岸同属一中”，彰显任何涉及国家分裂与台独的行径，都是大陆内部法律所不允许的。这是两岸内部事务，大陆能依据“国内法”依法解释台独，甚至审判台独。

张五岳指出，最重要的是可以达到威慑台湾的目的，只要违反北京所认定的台独行径，大陆就可依法惩独。“大陆这次等同是透过法律战，来达到舆论战和心理战的效果。”

张五岳认为，北京方面对台“硬的手段”都已经出手，包括首先的外交孤立封杀 ，其次文攻武吓，第三就是贸易胁迫，而最后则是法律惩独。

他研判，两岸的民间互动、人员间交流，短期内多少会受到影响，这是“底线思维”操作，不向台独与外部势力释放错误讯号，但大陆对台主轴还是“融合发展”，因此中长期就看大陆还有无其他“软的一手”，能否堆迭更多善意。