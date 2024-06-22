中法合制天文卫星今发射

由中国和法国联合研制的中法天文卫星（SVOM）将在星期六（6月22日）发射升空。

据法新社报道，这颗重达930公斤的卫星将载有两台法国仪器和两台中国仪器，并搭乘中国长征二号丙运载火箭从四川西昌卫星发射中心发射升空。

纽约熨斗研究所天体物理学中心的天体物理学家戈特利布（Ore Gottlieb）说：“SVOM有可能揭开（伽马射线暴）领域的几个谜团，包括探测到宇宙中最遥远的伽马射线暴，这相当于最早的伽马射线暴。”

伽马射线暴通常发生在比太阳大20多倍的巨大恒星爆炸之后。

报道称，迄今为止发现最遥远的伽玛射线暴发生在宇宙大爆炸之后的6.3亿年，相当于目前宇宙年龄的5%。

巴黎天体物理研究所的天体物理学家戴涅（Frederic Daigne）说：“我们对伽马射线暴本身很感兴趣，因为它们是非常极端的宇宙爆炸，能让我们更好地理解某些恒星的死亡。”

据报道，美国在2011年禁止NASA和北京之间的所有合作之后，中国和西方之间这种级别的太空合作相当罕见。

美国哈佛大学史密森天体物理中心的天文学家麦克道尔（Jonathan McDowell）说：“美国对技术转让的担忧抑制了美国盟友与中国的合作，但这种合作确实偶尔会发生。”

2018年，中国和法国联合发射了主要用于海洋气象的海洋卫星CFOSAT。此外，一些欧洲国家也参与了中国的嫦娥探月计划。

中国央视新闻今年1月从中国科学院微小卫星创新研究院获悉，中法天文卫星将在今年6月发射。报道称，该卫星的研制和环境试验工作当时已全部完成，中法两国专家已对该卫星将进行了出厂评审。卫星发射后，将开展探测宇宙中的伽马射线暴、研究宇宙演化和暗能量等工作。