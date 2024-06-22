大陆推台独缺席审判 官媒：塑造“境外不是法外”态势

中国大陆发布惩治台独分子分裂国家的法律文件，最重可判死刑，还可以“缺席审判”，大陆官媒发文强调，此举“合情合法大快人心”，其中的可缺席审判则塑造“境外不是法外”高压态势。

中央广播电视总台“看台海”微信公众号星期六（6月22日）凌晨发文说，在当前台海形势复杂严峻、赖清德当局谋“独”挑衅的背景下，《意见》发布施行，惩“独”刑事利剑高悬，“正当其时，大快人心！”

文章指出，发布施行《意见》进一步充实反“台独”、反干涉法律工具箱，合理合法，顺应民心。《意见》对依法惩治“台独”顽固分子分裂国家和煽动分裂国家两种犯罪作出具体规定，为司法办案提供明确指引，是“捍卫国家主权、统一和领土完整的应有之义”，也是“维护两岸同胞共同利益和中华民族根本利益的正义之举”。

文章认为，《意见》的针对性强、可操作性强，将有力痛击“台独”。《意见》在时间、空间上全面覆盖，依法终身追责，适用缺席审判程序，塑造“境外不是法外”高压态势。

文章最后强调，《意见》红线清晰、打击精准，充分展现大陆对“台独”分裂行径决不容忍、严惩不贷的坚定意志和强大能力；《意见》的出台进一步完善惩“独”法网，必将发挥依法反“独”促统长效作用。

台湾总统赖清德就职刚满一个月，中国大陆星期五（21日）就发布惩治台独分子分裂国家的法律文件，最重可判处死刑，还可以“缺席审判”，且终身追责。