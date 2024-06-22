德经济部长：对中国电动车征税不是惩罚

正在中国访问的德国副总理兼经济部长哈贝克说，欧盟对中国电动车征收的关税不是一种惩罚。

据路透社报道，哈贝克星期六（6月22日）在北京出席气候与转型对话的第一次全体会议时说，美国、巴西和土耳其等国对中国征收了惩罚性关税，但欧盟没有，“欧洲的做法不同”。

他强调：“重要的是要明白，这些不是惩罚性关税。”他说，欧盟委员会启动反补贴调查的九个月来，非常详细地审查中国企业是否从补贴中获得了不公平的好处。

哈贝克说，欧盟审查后产生的任何反补贴税措施“都不是一种惩罚”，这些关税旨在补偿中国政府通过补贴给予国内企业的优势，“应该实现共同、平等的市场准入标准”。

哈贝克与中国国家发展改革委员会主任郑栅洁会面时也说，欧盟计划对中国电动车征收关税，旨在与中国创造公平的竞争环境。

欧盟委员会6月12日宣布将对从中国进口的新能源电动车征收反补贴关税，加剧了中欧之间紧张的贸易关系。哈贝克是欧盟宣布关税决定后首位访华的欧洲高级官员，而关税将是他三天访华行程的一项重要议题。

目前欧盟和中国官员将就关税展开谈判，如果最终双方没有取得一个共同共识解决欧盟疑虑，今年11月就可能会正式征收为期五年的关税。

哈贝克说：“现在重要的是认真利用报告提供的机会，进行对话或谈判。”

哈贝克星期五（21日）启程访华前曾说，作为欧洲主要经济体之一和最大的汽车生产国，德国在当前的贸易紧张局势中“处境特殊”。

他说：“我决心鼓励中国人与我们讨论这个问题，而不是简单地让事态发展并升级”。

哈贝克抵达北京后向媒体说：“我想强调的是，中国政府发放的补贴意味着其商品的生产成本低于实际市场价值，这些产品最终销往德国和欧洲，将破坏甚至毁掉那里的市场。”