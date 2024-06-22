丁薛祥：望卢森堡促进中欧关系平稳健康发展

在欧盟成员国卢森堡进行访问的中国副总理丁薛祥说，希望卢森堡发挥积极作用，促进中欧关系平稳健康发展。

据中新社报道，丁薛祥星期四（6月20日）至星期五（21日）访问卢森堡，分别与卢森堡大公亨利、国民议会议长维斯勒、首相弗里登、副首相贝泰尔会面，同时出席第二届郑州—卢森堡“空中丝绸之路”国际合作论坛并致辞。

丁薛祥说，中方愿同卢方一道，推动中卢关系持续健康发展，造福两国和两国人民；坚持开放合作、深化优势互补，进一步巩固金融、钢铁、航空货运等优势领域合作，加快培育绿色经济、航天、高新技术等新的合作增长点，密切两国人文交流，实现更高水平、更广范围合作共赢。

丁薛祥称，当今世界动荡不安，各种风险挑战层出不穷。中欧应坚持伙伴定位，聚焦合作，深入沟通，管控分歧。希望卢方发挥积极作用，促进中欧关系平稳健康发展。

丁薛祥星期四同贝泰尔共同出席国际合作论坛时说，面向未来，中方愿同卢方一道，共同建设更加高效的航空运输体系，打造更为紧密的经贸合作关系，形成多元互动的人文交流格局，推进“空中丝绸之路”高质量发展不断取得新进展新成效。

丁薛祥表示，中国开放的大门只会越来越大，欢迎包括卢森堡在内的各国积极参与中国式现代化进程，实现共同发展、共同繁荣。

欧盟委员会6月12日宣布对进口自中国的电动汽车加征最高38.1%的惩罚性关税后，中国随即表示强烈不满。中国商务部随后在6月17日宣布对进口自欧盟的部分猪肉及猪肉副产品进行反倾销调查。这标志着中欧贸易紧张局势日益升级。