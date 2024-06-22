大陆颁布惩独意见 朱立伦：对“中华民国”没有司法管辖权

针对中国大陆颁布惩治台独分子22条意见，国民党主席朱立伦称，中国大陆对“中华民国”没有任何司法管辖权，呼吁两岸政府都要相互节制，用对话取代对抗。

综合台湾《自由时报》《中国时报》报道，朱立伦星期六（6月22日）早上在记者会受访时说，中国大陆对“中华民国”、对所有台湾民众都没有任何的司法管辖权。

朱立伦说，最近看到两岸敌意螺旋不断上升，这是最不幸的发展方向。任何敌意螺旋都只会造成冲突，希望两岸政府能以对话取代对抗，冲突的成本实在是太高了。

他也批评，台湾总统赖清德就职一个多月来，所有的做法都在激起对抗，连台湾民众都看作是敌人。

朱立伦说，这一个多月来，无论是立法院改革或其他重要法案，民进党都把国民党当作敌人对抗，用攻击、对抗取代对话，这绝对不是台湾之福。

他呼吁民进党不要为一党之私，为了包庇过去弊案、保护政党权力忘了他们应该做的事情。

国民党立委王鸿薇也称，“中华人民共和国对台湾没有司法管辖权，这是形式意义”，对两岸感情没有好处。国民党坚定认为，两岸和平一定反台独，美国也是同一立场，但到现在还没看到美国的反应。

中国大陆星期五（6月21日）发布惩治台独分子分裂国家的法律文件，最重可判处死刑，还可以“缺席审判”，且终身追责。