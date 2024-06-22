中宣部表态：坚决拥护中央对张建春审查调查决定

中共中央宣传部副部长张建春涉嫌严重违纪违法被查，中宣部召开会议，表态称坚决拥护中共中央对张建春进行纪律审查和监察调查的决定。

中共中央纪委国家监委网站星期五（6月21日）通报张建春被查的消息。据中国文明网消息，中共中央宣传部当晚召开部务会会议，传达中央纪委国家监委对张建春涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查的通知。

与会人员一致表示，坚决拥护中共中央决定，坚决拥护对张建春涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊主持会议。

会议指出，中央的决定体现了中共勇于自我革命、永葆先进性和纯洁性的坚强意志和鲜明态度，释放了一刻不停推进正风肃纪反腐的强烈信号。要保持警钟长鸣，切实引以为戒，推动中宣部全面从严治党向纵深发展。

会议强调，要全面加强中宣部领导班子建设和部机关党的建设，深入开展党纪学习教育，把纪律建设摆在更加突出位置，压紧压实全面从严治党政治责任，驰而不息纠治“四风”，坚决反对形式主义、官僚主义，持续深入推进反腐败斗争。

公开资料显示，今年59岁的张建春2020年转入宣传系统之前，曾长期在山东省委组织部、中央组织部、北京市委组织部任职。

张建春担任过山东省委组织部干部综合处副处长、干部一处副处长、党支部书记、调研员，中央组织部干部一局任免处正处级调研员、副处长、处长，中央组织部干部一局（公务员管理办公室）副巡视员兼任免处处长、副局长（副主任）、巡视员等职务。

张建春在2014年1月出任中共北京市委组织部副部长（正局级），2015年任北京市委组织部常务副部长。2016年上半年，张建春卸任北京市委组织部常务副部长，随后以中组部部委委员兼干部一局局长身份亮相。

张建春在2018年11月出任中共中央组织部副部长，2020年担任中央宣传部副部长。