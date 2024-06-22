发改委：中国新能源产业产能过剩论调违背经济常识

中国国家发展改革委员会主任郑栅洁说，中国新能源产业“产能过剩”论调违背市场规律和经济常识，中方将采取一切措施维护中国企业的合法权益。

据中国国家发改委官网消息，郑栅洁星期六（6月22日）早上在北京与德国副总理兼经济和气候保护部部长哈贝克，共同举行中德气候变化和绿色转型对话合作机制首次高级别对话。

郑栅洁说，本次对话旨在落实两国领导人加强气候变化和绿色转型对话合作重要共识。

他说，中国近年绿色低碳发展成效显著，在推进自身绿色转型的同时，为全球应对气候变化作出积极贡献。中国承诺用30年左右的时间实现从碳达峰到碳中和，所用时间全球最短、碳排放强度降幅全球最大。

郑栅洁强调，所谓中国新能源产业“产能过剩”论调违背市场规律和经济常识，欧盟对华电动汽车加征关税与欧盟高举的“绿色发展大旗”不一致，保护主义只会拖累全球应对气候变化和绿色低碳转型进程，中方将采取一切措施维护中国企业的合法权益。

他称，当前新能源汽车的全球产能还不能满足市场需求，中国的新能源汽车对推动全球绿色低碳转型还可以作出更大贡献。

郑栅洁称，合作始终是中德双边关系的主基调，中德在能源绿色转型、绿色低碳产业发展、低碳零碳技术推广方面互补性很强、市场空间广阔、合作基础扎实。中国愿与德国在能效和循环经济、气候多边进程、工业减碳、能源转型等重点领域进一步提升合作水平，在绿色低碳技术领域进一步挖掘合作空间。

据路透社报道，哈贝克在会上说，欧盟委员会启动反补贴调查的九个月来，非常详细地审查中国企业是否从补贴中获得了不公平的好处。这轮审查后产生的任何反补贴税措施“都不是一种惩罚”，而旨在补偿中国政府通过补贴给予国内企业的优势。

据中国国家发改委新闻稿，中德双方相关部门在会上就能效与循环经济、气候多边进程及中德双边气候合作、工业减碳和能源转型等重点议题进行对话交流。

双方宣布对话达成五项重要成果，分别是：在机制框架下启动绿色转型中德省州合作，发改委、德国经济和气候保护部将共同支持江苏省和德国巴符州之间、四川省和德国北威州之间在相关领域开展交流合作；发改委与德国经济和气候保护部达成中德能效工作组2024年工作计划；发改委与德国环境、自然保护、核安全和消费者保护部达成《落实〈中德循环经济和资源效率对话行动计划〉的近期活动要点》；工信部与德国经济和气候保护部成立中德工业减碳工作组；国家节能中心和德国国际合作机构（GIZ）启动中德重点领域能效提升示范项目合作。