安徽凤阳农民放弃宅基地进城购房 得5万人民币奖励

中国安徽省滁州市凤阳县官方发布通知，自愿放弃宅基地安置并进城购房的农村居民，一次性可得5万元（人民币，下同，9331新元）购房奖励。

据“中国凤阳”微信公众号消息，凤阳县房地产工作联席会议星期四（6月20日）发布《关于印发〈关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施〉的通知》（以下简称《若干措施》），其中包括激活市场有效需求、优化土地出让和规划建设条件、优化住房公积金使用政策、切实减轻企业负担以及优化行业服务管理等五个方面，自印发之日起执行。

《若干措施》明确发放购房补贴，自6月20日至12月31日期间，凡在县域内购买新建商品住宅，建筑面积90平方米及以下的，给予购房者合同价款1%的补贴；建筑面积90至144平方米之间的，给予购房者合同价款1.5%的补贴；建筑面积144平方米及以上的，给予购房者合同价款2%的补贴。

根据《若干措施》，凤阳县农村居民如自愿放弃宅基地安置并进城购房，在原宅基地归还村集体用于复耕复垦并拆除建（构）筑物后，一次性给予5万元购房奖励（与货币、房票安置、购房补贴不同时享受）。

《若干措施》也显示，购买新建商品房（不含二手房)，受益财政给予购房者实际缴纳契税的50%补助。

此外，《若干措施》明确提高住房公积金最高贷款额度。借款人家庭只有一人正常缴存住房公积金的，最高贷款额度由50万元调整为60万元。借款人家庭有两人及以上正常缴存住房公积金的，最高贷款额度由60万元调整为70万元。