中国推广实施“铁路运费贷”物流金融产品

中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）消息，从6月20日起，国铁集团和中国建设银行在全国铁路推广实施“铁路运费贷”物流金融产品，以做好铁路物流金融支持，更好地服务实体经济，降低企业融资成本和社会物流成本。

综合澎湃新闻和中新网报道，“铁路运费贷”是一款为铁路货运注册客户打造的专项信贷产品，通过客户授权95306将历史运输数据建模提供给银行，作为辅助信用证明，银行向货运客户提供专项贷款，用于客户支付铁路运费等物流费用。

铁路运费贷分为小微企业运费贷和大中企业运费贷，银行会根据客户在铁路的发货规模、发货频次、运量、运费情况，给予客户不同的贷款额度和优惠利率。

国铁集团货运部负责人介绍，国铁集团与中国建设银行合作，于今年2月21日起在武汉、南宁、成都、昆明等铁路局集团公司管内开展铁路物流金融服务试点，依托铁路货运95306平台，推出“铁路运费贷”等铁路物流金融产品。试点四个月以来，铁路物流金融服务成效初显，已使用上述铁路物流金融产品的客户超200家，银行授信融资总额超过110亿元（人民币，20亿5000万新元），为铁路物流客户拓展了融资渠道，有效降低了企业融资成本和物流成本。同时，铁路物流网和金融服务网的系统联通和业务融合，提升了物流和金融服务的品质效率，吸引更多客户选择铁路运输方式，也促进了“公转铁”运输。

该负责人介绍，从前期试点情况看，“铁路运费贷”操作便捷，受到广大客户青睐，涵盖煤炭、钢铁、建材、化肥、粮油、商贸物流等多个行业，其中小微企业客户占比达80%以上。国铁集团与建设银行决定，自6月20日起在全国铁路推广实施“铁路运费贷”物流金融服务产品，各地客户可通过铁路货运95306平台物流金融版块办理，授权平台向银行在线提交历史运输数据后，可申请增信额度和优惠利率，用于向铁路物流企业定向支付物流费，铁路发货运量越大、缴纳运费越多，可申请的增信额度越大、利率越低，为客户增加融资渠道、降低融资成本。