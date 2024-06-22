上任两年 李家超：所有司局长符合要求不会换人

香港特区政府上任届满两周年，特首李家超说，本届港府任内多项工作达成竞选目标，所有司局长都符合要求不会换人。

综合网媒“香港01”和香港电台报道，李家超接受媒体专访时，被问及香港垃圾征费措施一再延后、部分运输及旅游措施出现混乱，是否有官员要被问责。

李家超回应说，目前香港司局长的表现符合他的要求，当然会继续留任。

他随后以“行船”比喻港府团队，说整体而言他希望团队就像一条船，“第一要前进，第二船只的速度应该要越来越快，第三最重要是方向正确”。他认为，这整条船在进步。

针对港府各司长的表现，李家超说，官员之间很难比较，每位官员的范畴都不同，政策基础起点不一样，有人以跑得远为目标，也有人以跳得高为目标。

至于自己的表现，李家超称留待他人评价，他对自己只有要求。他认为特首的工作是使命，任何政策要以无私态度考虑公众利益。

李家超目前任期剩下约三年，被问到会否考虑连任时，他说，目前只想做好行政长官的使命，“尽量争取空间做多点成绩出来，就这个使命，别无他想”。

针对近几个月香港多名终院海外非常任法官突然辞任，其中法官岑耀信更公开指香港法治危殆，李家超对此回应说，这是个别人士看法，也有已离开的法官对香港法治有信心，《基本法》容许海外非常任法官制度，会让这个制度继续下去。

他说，法治精神不是建立在海外法官参与与否，而是每宗案件按法律原则、证据，由法官独立审判，不受任何干预。