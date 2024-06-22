小米副董事长林斌回应“减持套现”：未来有更多公益捐赠

针对小米联合创始人、副董事长林斌连续三个交易日减持股票的消息，林斌星期六（6月22日）回应说，这次减持的金额，除了捐赠母校中山大学的部分，未来还会有更多公益捐赠。

林斌通过个人微博发布澄清声明，称他的基金会是2019年设立的，按照当初设立的法律规定，基金会的全部资产，只能用于慈善公益和教育科研相关的捐赠项目，不得用于任何个人享受。

林斌说，2020年他把1.2亿股小米股票捐赠到基金会，其中6000万股后来捐给了小米基金会，全部都只能用于慈善公益。因为这个原因，当初承诺5年不再减持，并不包含他的基金会的股票。至于这次减持的金额，除了捐赠母校中山大学的部分，未来还会有更多公益捐赠，欢迎大家共同监督。

小米集团2020年9月曾发布公告，林斌自愿承诺，自公告日期起5年内，林斌及其控制的所有实体均不会自行酌情出售其直接或间接实益拥有的公司股份。

林斌本月连续三个交易日减持引起投资者关注。据披露易网站显示信息计算，林斌共减持1000万股股份，合计套现约1.79亿元（港元，约3100万新元）。部分投资者在投资平台上指责林斌违背承诺、不讲信用。

另据中山大学微信公众号消息，今年4月17日中山大学百年校庆之际，林斌、刘向东夫妇作为中山大学校友，以个人名义向母校捐赠1亿元人民币，支持学校的发展建设。