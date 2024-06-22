深圳口岸将增设“无行李通道” 过关更快捷

中国深圳口岸将增设“无行李通道”或“小件行李通道”，减少旅客排队等候时间，让过关变得更快捷。

深圳市口岸办星期三（6月19日）在官网发布《深圳口岸提升美誉度专项行动方案》（以下简称《方案》），从基础设施项目建设、建立更加便利的通关模式、提升口岸经济价值与辐射带动能级、实现口岸建设运行与深港城市发展有机融合等五个方面提出15条具体举措，持续打造全国标杆口岸。

《方案》说，要加强深港通关保障协同，依托智能客流分析系统和口岸联勤联动机制、深港联席会议机制，设置旅客等待超时提醒，协调深港双方根据客流实际情况及时加开查验通道，进一步便利港澳与大陆居民出入境。

《方案》指出，在具备条件的口岸设置“无行李通道”或“小件行李通道”；建立口岸监管执法协作和信息共享共用机制，推动口岸安检与执法查验互助；动态优化通关流程和通关流线，减少旅客排队等候时间。

《方案》明确，要丰富口岸接驳专线、消费文旅专线，鼓励口岸所在辖区政府、购物中心、商业综合体运营主体继续开设及优化由口岸直达商圈、景点等入境旅客热门打卡点的巴士线路，串联更多网红点，增添文旅特色。

《方案》也要求优化口岸周边支付环境，宣传跨境支付有关政策，对口岸内重点商户加强指导，推动商户具备受理现金、境外银行卡、数字人民币（软、硬钱包）功能，确保受理现金顺畅，提升支付服务水平。

此外，《方案》要求加强境外旅客购物离境退税政策宣传力度，挖掘离境退税政策潜力，在具备条件的口岸增设离境退税点，推动深圳国际消费中心城市建设。