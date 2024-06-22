德副总理：中国支持俄罗斯是德中经济关系恶化主因

德国副总理兼经济部长哈贝克说，中国在俄乌战争中支持俄罗斯，是柏林和北京经济关系恶化的主要原因。

综合彭博社和路透社报道，哈贝克星期六（6月22日）在北京举行的中德气候变化和绿色转型对话合作机制首次高级别对话上指出，对于在俄乌战争中支持俄罗斯的中国而言，理解德国和欧洲的安全利益已受到这场冲突的直接影响，这一点很重要。

哈贝克向中国国家发展改革委员会主任郑栅洁说，如果北京不支持俄罗斯的战争，欧洲和德国就不会减少对中国原材料和关键商品的依赖。

哈贝克强调：“重要的是要明白，你不能把这些问题分开，甚至我们的直接关系也已经受到负面影响。”

哈贝克重申，欧洲愿意就欧盟对中国进口电动汽车征收的关税问题与中国进行谈判。他强调，与美国、土耳其和巴西征收的惩罚性关税不同，欧盟这九个月来已仔细审查中国车企是否从国家补贴中获得了不公平的好处。

哈贝克说，这不是一种惩罚，而是对车企从补贴中获得好处后的一种补偿。

哈贝克还不点名批评一些国家的贸易正趋向保护主义、采取关税和限制的“错误和危险”倾向。

欧盟委员会6月12日宣布将对从中国进口的新能源电动车征收反补贴关税，加剧了中欧之间紧张的贸易关系。哈贝克是欧盟宣布关税决定后首位访华的欧洲高级官员，而关税将是他三天访华行程的一项重要议题。