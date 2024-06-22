李玟雕像落成烈士陵园？园区：逝者都可以安葬

已故天后李玟雕像落成武汉市石门峰纪念公园一事争议不断。石门峰纪念公园工作人员星期六（6月22日）对此回应称，该园分为景观区域和安葬区域，烈士在景观区域，安葬区域面向所有人包括普通市民。

据中国媒体此前报道，知名歌手李玟雕像此前落成仪式在武汉石门峰纪念公园举行，李玟生前曾多次称自己为“武汉姑娘”。落成当天适逢李玟出道30周年纪念日，李玟的家人和来自世界各地的歌迷聚集于此，共同见证雕像揭幕，但网上随后也引发了对李玟雕像落成在作为烈士陵园的石门峰纪念公园的质疑。

据顶端新闻报道，石门峰纪念公园一工作人员星期六答复媒体查询时介绍，石门峰纪念公园分为景观区域和安葬区域，“景观区域里，像开国元勋雕塑园里有十大元帅的雕像，大家所说的烈士也都在景观区域里。”

该工作人员表示，安葬区域则面向所有人包括普通市民，“李玟安葬在我们园区的安葬区域，首先是我们的客户，作为一家经营性质的殡葬服务单位，我们肯定要做好接待服务工作，像她(家人和粉丝)有这个(立雕像)需求，我们都是接纳的。”

此外，工作人员称，在石门峰纪念公园安葬区域，安葬遗体并立雕像的人，不光有作为国际巨星的李玟，还有院士和武汉当地一些大学的著名教授和老师。

“如果我们园区安葬的全部都是烈士，然后安葬了一个李玟，那可能别人有这个质疑(是对的)，但我们园区是开放性的，逝者都可以安葬在这里。”该工作人员说，希望大家对石门峰纪念公园有一个深度了解后，再去看上述问题。

据了解，石门峰纪念公园背后的运营主体是武汉石门峰纪念公园有限公司。天眼查显示，该公司是一家民营企业。

据纪念公园公众号上介绍，经过三十年公益影响力投资，石门峰纪念公园已打造成为“湖北省国防教育基地”“武汉市爱国主义教育基地”和“武汉市关心下一代党史国史教育基地”。