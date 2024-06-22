湖南暴雨 局地短时降雨量和河流水位创历史纪录

中国湖南多地持续降暴雨，局地短时降雨量和河流水位创历史纪录。

据新华社报道，湖南自6月16日以来出现持续性暴雨大暴雨天气，截至星期六（6月22日）早上8时，全省14个市、110个县、814个乡累计雨量超过100毫米；常德市桃源县夷望溪镇出现最大累计降雨量达522.3毫米。

星期五（21日）早上8时至星期六早上8时，湖南19个县出现大暴雨，桃源、沅陵、华容等五个县出现特大暴雨，最大为桃源县的夷望溪镇，达到395.6毫米，超过当地有相关记录以来的极值。

此外，湖南日前降雨更多集中在湘江流域，形成了“湘江2024年第2号洪水”。尽管随着湘江干支流水位逐步下降，“湘江2024年第２号洪水”星期五正式消退，但湖南境内防汛压力仍然较大。

湖南省水文水资源勘测中心说，截至星期六上午11时，受降雨影响，沅江中下游、澧水中下游及洞庭湖区部分中小河流水位涨幅较大。资江支流渭溪的安化县青山站星期六早上9时许出现洪峰水位95.68米，创下该站建立以来的最高水位纪录，过程累计上涨3.67米，目前水势呈退势。

该中心预计，未来三天，湘中、湘北强降雨区域内部分中小河流可能出现涨幅较大的洪水过程。其中，要警惕沅江五强溪至桃源县区间、资江柘溪至桃江县区间可能出现中小河流洪水，同时需防范局地较强降雨可能诱发的山洪灾害、城市内涝等次生灾害。

中国南方地区近期的大范围强降雨已致多地受灾。受持续强降雨及上游水库泄洪的影响，广西桂林漓江星期三（19日）遭遇1998年以来最大洪水，桂林城区出现洪水倒灌现象，全市大面积积水，多个景区被迫关闭，部分火车站暂停客运业务。

此外，广东省梅州市近日也出现大暴雨，多地发生山体滑坡等次生灾害，大量民房倒塌损毁，已致至少55人死亡失联。