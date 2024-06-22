中国三大交易所全面恢复IPO受理审核

中国三大证券交易所全面恢复IPO受理、审核，上市委会议也已全部重启。

综合澎湃新闻和《21世纪经济报道》等报道，北京交易所星期五（6月21日）晚受理三家企业的IPO申请，这是北交所时隔三个月首次受理IPO申请。

据北交所官网信息，本次受理的三家IPO企业分别是浙江锦华新材料股份有限公司、奥美森智能装备股份有限公司、创正电气股份有限公司；保荐机构分别是国投证券、信达证券以及浙商证券。

北交所上次受理IPO申请是3月15日。6月20日之前，今年北交所只受理两家企业的IPO申请。

早于北交所一天，沪深两大交易所星期四（20日）晚各受理一家IPO申请，这是沪深交易所时隔半年再次受理IPO。上交所此前最后一单受理是去年12月31日，深交所主板、创业板此前最后一单受理则在去年12月29日。

这意味着，中国三大证券交易所全面恢复IPO受理、审核。

此外，三大交易所同步暂停的上市审核委员会审议会议也已全部重启。深交所、上交所、北交所分别于5月16日、5月31日、6月17日召开上市审核委员会审议会议，恢复IPO常态化审核。

去年以来，中国资本市场陷入低迷，上证指数一度跌破2800点。中国证监会去年8月提出，优化IPO和再融资监管安排，阶段性收紧IPO节奏。随后，IPO受理步伐开始放缓。

今年4月，中国国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（新“国九条”）后，配套政策文件相继出台，证监会和交易所陆续发布配套制度规则。

截至6月20日，沪深北三大交易所合计有432家IPO在审企业，其中已过会29家，提交注册21家。