西安银行副行长狄浩离世 据传坠楼身亡

中国西安银行星期五（6月21日）公布，副行长狄浩离世。早前有消息称，狄浩坠楼身亡。

根据发布在上海证券交易所官网的公告，西安银行董事会说，狄浩在6月18日离世，公司对此表示沉痛哀悼，并向狄浩的家属致以深切的慰问。

西安银行并没有在公告没有进一步说明狄浩的死因。

在西安银行发布上述公告前，财联社在6月21日引述知情人士报道，6月18日西安高新路尚中心大厦发生一人坠楼身亡事件，坠楼者为西安银行员工，派出所初步排除刑事案件。报道引述相关消息人士称，事件的调查和善后等事宜正在进行。

财联社也引述一份社交媒体流传的汇报文件信息报道，坠楼者为狄浩。据报道，财联社6月21日向西安银行求证此事，相关人士没有正面回应坠楼者是否为狄浩，但表示之后将会公告，公告会涉及高管变动信息。

21经济网则报道，市场流传的一份突发事件信息显示，2024年6月18日下午2时20分，高新路派出所数名民警来到西安银行，要求协助辨认高新路与科创路十字东北角尚中心大厦北侧通道一具男尸。经银行保卫部两名员工初步辨认，死者为狄浩。

尚中心大厦北侧通道与西安银行总行大厦仅隔着一条高新路，尚中心大厦位于西安银行总行大楼斜对面的西南侧。

西安银行2023年财报显示，银行高管格局为“一行六副”，狄浩在副行长中排第三。狄浩1973年9月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任西安银行西大街支行行长、土门支行行长、人力资源部副总经理、高新支行行长。现任银行党委委员、副行长。

西安银行成立于1997年，是中国西北首家A股上市银行。截至2023年末，总资产规模4322.01亿元（人民币，下同，806亿新元），较年初增长6.5%；实现营业收入72.05亿元，同比增长9.7%。

公司下设总行营业部、九家省内分行、10家区域支行和12家直属支行等在内的共178家营业网点。控股两家村镇银行，参股一家汽车金融公司。西安银行在星期四（20日）召开股东大会。