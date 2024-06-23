茅台回应“自制假茅台被鉴定为真”：鉴定员问题

中国媒体记者自制拼装酒送检，却被湖北武汉茅台打假办鉴定为真，茅台公司回应称，这是由于鉴定员操作不细致不严谨导致。

贵州茅台集团官网星期六（6月22日）发布关于媒体报道的核实说明。

茅台公司称，5月11日上午10时、5月18日上午09:42，登记为宋先生、施女士的两位客户分别到茅台安徽合肥、湖北武汉两家自营店开展产品鉴定，由鉴定员蔡某、陈某分别对客户提供的53%vol 500ml贵州茅台酒（癸卯兔年）产品进行鉴定，鉴定人员口头出具了“鉴定为真”的鉴定结果，鉴定过程未按要求详细记录产品信息。

茅台公司称，6月21日，公司派出专项服务小组到河南郑州（客户所在地），在取得客户同意后，6月22日上午9时，由一名资深外观鉴定专家和一名白酒国家评委组成现场鉴定小组，对所涉产品进行外观和酒体鉴定。鉴定结果为：该产品外包装是使用回收和假冒材料制作，酒体与53%vol 500ml贵州茅台酒（癸卯兔年）风格不符，是假冒产品。

茅台公司称，经内部调查，在5月11日、5月18日鉴定过程中，鉴定员蔡某、陈某存在鉴定操作不细致、不严谨的问题，反映出公司在产品鉴定流程管理上存在薄弱环节。公司将继续以消费者为中心，持续提升产品鉴定专业能力和数字化水平，加强产品鉴定管理体系建设。针对利用回收包材制作假冒产品等痛点问题，不断优化产品防伪溯源体系，切实为消费者提供更好的消费体验。

河南电视台《都市报道》6月20日报道，记者通过网购买了一套号称保真的茅台外包装，用其他酒水拼装出一瓶“兔茅”，来到湖北武汉茅台打假办进行鉴定。经过一分多钟的现场鉴定，这瓶记者手工拼装的“兔茅”被鉴定为真酒。

茅台今年以来陷入困境，综合彭博社和封面新闻报道，在中国经济放缓、消费降级的背景下，投资者对资本市场上的高端消费品逐渐失去兴趣，茅台等企业的股价今年以来显著下跌，茅台零售价同时下跌，飞天茅台散瓶批发参考价6月14日从2420元（人民币，约451.59新元）下跌至2230元，单日跌近200元。