台湾汉光演习今年不再预演 以贴近战场实况

台湾今年的汉光演习将取消预演环节，尽量贴近战场实况。

综合联合新闻网和ETtoday新闻云星期天（6月23日）报道，汉光40号演习的实兵科目将于7月22日至26日登场。

台军方高层官员证实，今年的演习以“联战计划”为主轴，取消大多数移地借景、缩短距离演练等展示性科目，而是由战役、作战、战术层级的指挥官，从实战的角度设计状况，引导官兵执行训练，排除过往形式化的演练。

在演习的五天四夜期间，将实时实地验证，不拘泥于安全考量等限制因素。军方高层官员说，今年民众很可能看到演习部队发生装备故障、动作不纯熟、服装仪容不整等状况，甚至发生小意外，目的就是“不务虚、不玩假、照实做”，希望社会大众能接受此观念。

综合台媒此前报道，今年汉光演习也将取消“红军”演练科目，即假想敌演练。针对外界质疑此项变动是军方希望降低两岸军事对峙的敏感氛围，防长顾立雄否认称，两者完全无关。

顾立雄接任台湾国防部长一职以来，便针对台军部队启动一系列改革，包括取消传统刺枪术训练、士兵出境旅游可自由行，不再仅限于报团、取消军校生踢正步，改为走齐步操演、解除正副主官不得同时休假禁令等。他强调专注战训本务，其他可采“减法”处理，一些形式主义规定可取消。