台立院前院长王金平再访陆或与宋涛会面

台湾立法院前院长王金平时隔五年再度访问中国大陆，届时有可能与国台办主任宋涛会面。

据台湾《联合报》报道，王金平星期六（6月22日）上午出席江苏昆山慧聚天后宫的宗教活动。王金平以“台湾民意机构前负责人”身份出席祈福大典，并参与台湾妈祖文创好物联展开展仪式。

揭幕后，王金平在昆山慧聚天后宫负责人孙德聪、台中大甲镇澜宫董事长颜清标等人陪同下参观展间。江苏省台办主任练月琴也现身一同看展。

王金平一行在展间待了大约20分钟。看完展览后，王金平搭车离开会场。

据报道，王金平此次访陆，正值两岸关系紧张的敏感时刻，而王金平定调这是个人宗教行程，妈祖是两岸共同信仰，与政治无关。至于陆方谁接待，他都客随主便。

王金平上一次访问大陆是在2019年，他当时是返乡祭祖。

王金平这一次展开七天六夜访陆之行，21日出发，预计27日返台。

昆山慧聚天后宫建于梁武帝天监十年（公元511年），前身是慧聚寺，清朝咸丰10年（公元1860年）毁于战火，后来重建为具道教成分的慧聚天宫，其建筑是依据台湾彰化鹿港天后宫建造的，是近十万台商的信仰中心，也是台商聚会中心，有各种文化、乡亲交流和宗教活动。

台湾《旺报》引述外传消息报道，王金平将与宋涛会面。《旺报》也报道，王金平友人称，礼貌性的拜会应该会有，但不可能谈什么深入问题。