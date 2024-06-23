中国最大海上自营油田累产原油突破1亿吨

中国最大海上自营油田绥中36-1油田累计生产原油突破1亿吨，成为中国第一个生产原油超亿吨的海上油田。

中新社报道，中国海油星期天（6月23日）发布上述消息。绥中36-1油田位于渤海湾北部，于1993年投产，高峰年产原油超500万吨，累计探明石油地质储量超3亿吨，目前有24座海上平台、545口油水井，日产原油超8900吨，是中国第一大原油生产基地渤海油田的主力油田。

中国海油天津分公司副总经理张春生介绍说，1亿吨原油相当于2023年中国原油产量的一半，可供千万级大型城市人口使用约20年。

根据《科技日报》，绥中36-1油田地处北纬40度冰区，属于稠油油田，开采面临冰冻期和原油流动性差的双重挑战，曾被专家称为“向21世纪新技术挑战”。

经过多年开发生产，绥中36-1油田已开采区块的采出程度高达33.9%、整体含水率超过91.8%，油田人员对现有生产动态资料分析发现，地层中仍分布着可观的剩余油储量。

为进一步挖掘油田潜力，油田人员部署实施绥中36-1油田二次调整项目，通过新建一座中心处理平台、两座井口平台，设计加密部署81口开发井，进一步释放产能。

报道称，绥中36-1油田二次调整项目是目前中国海上实施的规模最大的二次调整项目，今年2月顺利投产。截至目前已累计贡献原油产量超20万吨，预计全年可释放产能100万吨。

另据界面新闻，近年海上原油已经成为中国原油增量的主力，连续四年占全国原油增产量的60%以上。