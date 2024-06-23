港财政司长：港府将加强吸引创科企业落户

香港特区政府财政司司长陈茂波说，未来特区政府会继续加强吸引创科企业赴港落户，巩固香港创科发展的良好势头。

陈茂波星期天（6月23日）在网志上写道，瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）发布的《2024年世界竞争力年报》显示，香港在“技术开发与应用”“科学研究的法例”“知识产权”“知识转移”等与创科相关的意见指标上升至全球前10名，这些都是香港吸引创科企业落户的重要优势。

陈茂波称，愈来愈多创科企业选择落户和扎根香港，希望深耕科研、开发创新技术应用场景、加快专利转化，以至开拓更广阔的市场及国际交流合作。香港“一国两制”下的各项独特优势，正好让这些企业更好发挥自身所长，也让香港创科产业生态圈更蓬勃发展。

陈茂波续指，《年报》的排名综合了164项客观数据和92项商界意见指标。香港今年不但在客观数据上表现有所改善，而且在超过一半的商界意见指标排名也上升。他举例说，香港在“吸引和留住人才”一项指标上升18位至全球第14名，反映特区政府重视培养本地人才和在吸引外地人才方面的努力和成效。

陈茂波说，随着更多人工智能和生物科技等领域的创科企业扎根香港，它们将为本地的研发和人才创造更多机会，让香港的创科生态圈更为蓬勃，支持香港加快培育新质生产力、推动高质量发展。