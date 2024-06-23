美国务院两副助卿据报访台 与台讨论反击2758决议

台湾媒体报道，两名美国国务院副助卿低调访问台湾，与台湾方面讨论反击联合国大会2758决议文。

联合国大会在1971年通过第2758号决议，承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，并决定“立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去”。

台湾《联合报》星期天（6月23日）报道，台美代表已在台北举行国际组织议题工作阶层会议，针对美国协助台湾参与联合国体系及其他国际组织进行讨论。知情人士称，两名国务院副助卿也赴台，并与台湾外交部长林佳龙面对面交流。

报道引述消息人士称，台美双方有意对中国大陆持续利用联合国大会第2758号决议文排挤台湾的立场做出反击，期待能够强化美国与台湾驻外馆处的合作，让台湾在参与国际组织上转守为攻。

《联合报》提及中国大陆出台关于依法惩治台独顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见，指出根据这项意见，通过推动台湾加入仅限主权国家参加的国际组织，或者对外进行官方往来，以及在新闻传媒歪曲、篡改台湾是中国一部分的行为，将以分裂国家罪定罪处罚。

报道引述涉外人士称，中国大陆近一两年来主打联大2758号决议文的论述，企图在法律战上站稳阵脚，排除台湾绕过对岸参与国际组织的可能性。