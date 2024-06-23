网传39名数学竞赛选手发公开信 要求调查姜萍成绩真实性

中专女生姜萍闯进阿里数学竞赛决赛被质疑事件进一步发酵，网传39名数学竞赛选手发公开信，要求第三方独立调查姜萍成绩的真实性。

这封用中英双语写成的公开信，星期天（6月23日）凌晨起在知乎等网络平台上广为传播，对姜萍的预赛成绩提出三点质疑。

公开信写道：“一是在达摩院发布的纪录视频中，姜萍同学在黑板上解答一道数学问题时，其板书中出现了明显的书写错误，如将将‘sinπz’写作‘sinπZ’等等，显示出她对这些专业数学表达式和符号似乎并不熟悉”。

“二是复旦大学数学教授姚一隽在接受采访时表示，一位曾看过姜萍同学答卷的同行评价她‘LaTeX使用熟练’；然而，LaTeX是一种常应用于科技文稿撰写的排版系统，并非数学学习者所必需掌握的技能，且LaTeX对数学表达式的输入错误非常敏感，这与她在视频中频频出现书写错误似有矛盾”。

“三是有指控称，姜萍同学的数学老师王闰秋（预赛排名第125名）可能和其他人一起，协助姜萍同学完成了其预赛答案”。

公开信并提出两点诉求：“其一，在获得姜萍同学和王闰秋老师的许可后，向入围决赛的选手公开其预赛答卷，以供审阅。”“其二，由组委会成员和无利益冲突的第三方专家进行独立调查，并及时、公开公布调查结果”。

公开信的最后是参与情愿的39名入围阿里数学竞赛决赛的选手名单，其中部分选手署名，包括来自哈佛、早稻田等名校的学生，也有部分选手匿名。

2024阿里巴巴全球数学竞赛6月13日公布决赛名单，来自江苏省涟水中等专业学校的姜萍以93分的高分，名列全球第12名。她是这项全球数学竞赛举办以来首位闯进决赛的中专在读生，也是前30名里唯一的女生，与她并肩进入决赛的参赛者，多来自北大清华等知名高校。

由于初赛并非闭卷考试，姜萍的成绩真实性，引发知名网络人士方舟子和一批高校数学教师、数学竞赛从业者的质疑，据称是姜萍平日的数学成绩单和指导老师王闰秋的聊天记录也在网上流传，让事件进一步发酵。

网传姜萍在取得高分后，达摩院团队曾再次为姜萍出题，要求姜萍在黑板答题，几日后方公布成绩。阿里巴巴达摩院团队6月18日回应称，网传消息不实，未曾要求姜萍再次答题。