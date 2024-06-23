蒋万安谈大陆惩治台独意见：对两岸交流没帮助

北京发布惩治台独法律文件后，台湾在野国民党籍的台北市长蒋万安说，大陆此举对两岸之间的交流没有帮助，他的立场是捍卫“中华民国”主权、守护台湾的民主自由法治。

综合中时新闻网、联合新闻网和《自由时报》报道，台北市教育局星期天（6月23日）举行年度市长奖颁奖典礼，蒋万安出席活动时接受媒体联访。

有媒体询问，如何看待大陆早前发布严惩法理台独的新规，蒋万安回应，他的立场非常坚定一致，就是恪守《中华民国宪法》、捍卫“中华民国”主权，以及守护台湾的自由民主法治。他进一步说，两岸交流必须遵照尊严对等善意互惠的原则进行，并称大陆此举对两岸之间的交流没有任何帮助。

蒋万安也表示，希望已上任满一个月的民进党政府面对两岸关系，一定要以区域和平稳定为念，“绝大多数的台湾民众不乐见两岸关系越来越严峻”。

大陆最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部上星期五（6月21日）共同发布《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》（简称《意见》），规定相关罪行最高可判死刑、还可以“缺席审判”，终身追责。

这份文件的出台在两岸引发震动。国民党主席朱立伦星期六（22日）说，大陆对台湾没有司法管辖权，但最近看到两岸敌意不断螺旋上升，是“最不幸的发展方向”。