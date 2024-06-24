北京地铁一乘客带刀拒不配合安检被刑拘

一名乘客在中国北京市地铁站安检时被发现携带刀具，但拒不配合安检工作并威胁民警，被警方刑拘。

北京市公安局公共交通安全保卫分局官方微博星期天（6月23日）发布通报称，6月22日上午，地铁6号线呼家楼站地铁安检员工发现，一乘客在安检时包中疑似携带刀具等违禁物品，随即按照安检工作要求进行开包复检，但该乘客情绪激动，拒不配合安检工作，还对到场处置的民警进行威胁，之后被民警控制，并从其包中查获刀具等违禁品。

目前，该乘客因涉嫌妨害公务罪被公交警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

根据《北京市轨道交通禁止携带物品目录》规定，不只是管制刀具被禁止带进地铁，像菜刀、美工刀等刀具以及其他可造成人身伤害的锐器、钝器都是禁带物品。

警方提醒，夏季乘坐地铁时应特别注意，禁止携带120毫升以上的防晒喷雾、发胶，杀虫剂、空气清新剂等自喷压力容器，两个以上普通打火机，20毫升以上指甲油、去光剂、染发剂等物品。

另外，《北京市实施〈中华人民共和国反恐怖主义法〉办法》以及《北京市轨道交通运营安全条例》都明确规定，对不接受安全检查的应当拒绝其进站乘车，拒不接受安全检查并强行进入车站，或者扰乱安全检查现场秩序的，安全检查人员应当制止，并报公安机关依法处理。

上海地铁9号线合川路站内上星期三早高峰时段发生持刀伤人案，造成三人受伤，嫌犯被抓获。

当时有网民质疑地铁安检形同虚设，但《南方都市报》记者从上海轨交公安处求证得知，伤人事件发生在安检口外。因此该案件的发生与上海地铁目前实行的安检管理并无关联。