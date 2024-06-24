研究方向与AI相关 中国学生据报被美执法人员盘查

中国媒体报道，四名中国理工科学生被美国执法人员盘查，其中两名学生的研究方向与人工智能（AI）相关。

《中国日报》星期六（6月22日）引述消息人士报道，这四人为赴美留学及参加学术会议的中国学生，他们遭美方无端滋扰盘查遣返。美国海关和边境保护局执法人员将这四人带至“小黑屋”连续盘查十余小时，多次进行诱导性、胁迫性提问，对其个人和家庭情况、在美学习和实习、是否为中共党员、是否与中国政府合作等情况进行反复盘问，尤其关注党员身份等政治背景和计算机相关科研背景。

报道称，美方在缺少事实依据和有效许可的情况下，强行扣留其中一人的电子产品，并将另外三人遣返。美方还拒绝两名当事人与家人朋友联系，造成其中一人超30小时与外界失联”。

报道引述不完全统计数据称，美国近年来无端滋扰盘查遣返了30余名计算机相关专业中国留学生，绝大多数为硕博研究生，其中博士占比超过一半，多数来自美知名高校，研究方向覆盖人工智能、信息科学、网络安全、电气、软件工程、电子信息工程等领域。

报道也引述消息人士称，美国的做法远远超出正常执法范围，带有强烈意识形态偏见，目的不是维护国家边境安全，而是阻遏中国科技发展，维护美国科技霸权。

中国官方在今年曾批评美国一段时间以来出于政治目的，频繁对中国留学生无端滋扰、盘查、遣返。中国驻美国大使馆今年4日公布从2021年7月算起的不完全统计数据，被美国无端滋扰盘查遣返的中国公民近300人，其中持有合法有效材料的留学生超过70人。