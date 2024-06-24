赖清德：反对台立院扩权并非反对立院改革

台湾总统赖清德星期一（6月24日）宣布，针对立法院职权修法声请释宪，并强调他反对立法院扩权，而不是反对立法院改革，立法院改革不能侵害司法。

综合台湾《自由时报》和《联合报》报道，赖清德早上召开敞厅谈话，表明将向宪法法庭提起宪法诉讼，声请释宪。

赖清德说，他早前宣誓就任总统，向全台人民承诺，必遵守宪法，尽忠职务，因此对于立法院三读通过的《立法院职权行使法》和《中华民国刑法》修正案，他已经依宪法规定完成签署，并将在星期一公布法案。

不过，他认为，立法院这次修法，除了在审议程序引起社会高度疑虑之外，相关规定更对宪法的权力分立和制衡原则，造成危害风险。

台湾立法院上星期五（21日）否决行政院提出的立法院改革法案复议案后，行政院和执政的民进党立法院党团表态，会提出释宪与声请暂时处分。

《中国时报》曾报道，根据相关规定，行政院提出立法院改革复议案失败后，总统府、行政院、立法院民进党团、监察院依法都可声请释宪案。

立法院5月底三读通过攸关立法院改革的《立法院职权行使法》和《刑法》修正案，要求台湾总统到立法院进行国情报告，也通过藐视立法院会有罚则，强化人事同意权，并赋予立法院调查权及听证权。

对于在释宪结果出炉前是否会前往立法院作报告，赖清德说，应等到释宪结果出炉后再做决定。