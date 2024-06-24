事业单位中国管理科学研究院被撤销登记

近年多次引发争议的中国管理科学研究院，被批滥设下属机构、以牟利为目的大肆销售职业技能培训证书等，已被撤销登记，不得再以事业单位名义开展活动。

中国国家事业单位登记管理局网站星期天（6月23日）发布通告称，经查，中国旅游文化资源开发促进会举办的中国管理科学研究院存在不按照登记事项开展活动，滥设下属机构，肆意扩大业务范围，以牟利为目的对社会大肆销售职业技能培训证书，以及大肆招揽各类“特聘专家”、“院士专家”、“客座教授”，违规向企业颁发“中国”字头荣誉证书、建立“中国”字头基地、主办“中国”字头论坛会议，违规使用带“中国”字头机构对外宣传报道和进行虚假宣传等行为。

通告称，中国管理科学研究院上述行为严重损害事业单位形象，严重偏离公益属性，严重侵害人民群众权益，严重影响社会秩序稳定，依据《事业单位登记管理暂行条例实施细则》第七十条规定，决定对中国管理科学研究院撤销登记并收缴《事业单位法人证书》及单位印章。

自通告发布之日起，中国管理科学研究院不得再以事业单位名义开展任何活动。

据澎湃新闻报道，中国管理科学研究院及其下属机构近年来已多次被通报处罚，是国家事业单位登记管理局网站“违法违规信息通告”栏目的常客。

2019年5月的通告称，中国管理科学研究院存在未按规定申请住所变更登记行为，依据相关规定，决定对该院作出书面警告并通报其举办单位的行政处罚。

2021年7月的通告称，以事业单位名义对外开展活动的“中国管理科学研究院非遗保护研究中心”、“非遗保护研究中心”等组织，未经机构编制部门审批和登记。

2022年1月的通告称，“中国管理科学研究院非遗保护研究中心”以事业单位名义，通过与有关单位联合主办中国非遗春节联欢晚会等形式对外开展活动。经查，该中心未经机构编制部门审批和登记。

2021年4月，论文《熟鸡蛋变成生鸡蛋（鸡蛋返生）-孵化雏鸡的实验报告》曾在舆论场投下震撼弹。该文的第一作者郭萍拥有多个头衔，其中就包括“中国管理科学研究院学术委员会心脑教育研究中心副主任”。

中管院的举办单位中国旅游文化资源开发促进会星期一（24日）在官网发布声明称，中国旅促会自2012年7月25日起担任中管院的举办单位，也是继国务院发展研究中心和中国电子商会之后的第三个举办单位，亦是在中管院长期没有《事业单位法人证书》、没有举办单位的状态下担任的举办单位。

声明列举了举办单位（中国旅促会）的几项职责，包括提出本单位的宗旨和业务范围、组建本单位第一届理事会、监督本单位运行等。

声明强调，在实际运行中，中管院在相关资质证件存续期内，因为历史遗留问题，始终处于规范管理建设阶段，中国旅促会从未直接参与该机构管理或经营。