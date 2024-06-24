台陆委会吁中国大陆尽速无条件送返迷航钓客

台湾陆委会星期天（6月24日）呼吁中国大陆尽速、无条件送返3月迷航到大陆未归的胡姓钓客回到金门。

陆委会在官网新闻稿中说，基于人道主义，一个符合世界文明高度的政府，本应循两岸海难救助长年、常态性作法，安全、尽速送返。

陆委会写道，在这起事件中，大陆的做法不人道，台湾政府对此表达严正抗议。

胡姓男子3月17日利用休假日子，与邻居兼好友吴姓男子出海钓鱼，后来因浓雾迷航漂流到大陆。吴姓男子之后顺利返回金门，而当时具有军人身份的胡姓男子至今未归。

台湾的金门防卫司令部5月公布，胡姓男子申请志愿退伍，并在5月8日生效。

壹苹新闻网报道，胡姓男子的母亲22日前往中国探视儿子，23日返抵金门后说，希望总统赖清德能重视尽快救人。

至于发生在2月14日的金厦海域翻船事件，陆委会说，事发原因须待司法调查，并称司法调查所以进度迟缓，大陆有关方面不愿配合台湾司法程序，也为阻因之一。

陆委会也说，台湾方面已多次表示愿在司法调查结果公布前，针对慰问家属等人道部分先行脱钩处理。台湾政府在此说明，台湾愿在事件原因与责任归属厘清前，提前给付中国大陆家属慰问金，以缓解家属经济困境，希望大陆有关部门以百姓之忧为忧，勿再阻挠。