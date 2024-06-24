中国官媒：北京希望欧盟7月4日前取消临时关税

欧中商定就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商后，中国官方媒体称，中方希望的结果是欧盟能在7月4日前取消对中国电动车加征关税。

法新社星期天（6月23日）报道，欧盟发言人吉尔说，欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯22日与中国商务部部长王文涛举行视频会谈，就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动的磋商，“坦诚且富有成效”。双方将来未来几周持续在各层级磋商。

中国官方媒体《环球时报》星期天引述中国现代国际关系研究院副院长张健称，“中方希望能看到的最好结果是取消7月4日起加征关税的决定”。

报道也引述中国社会科学院欧洲研究所欧洲经济研究室主任、研究员孙彦红称，“中欧经济互相依赖性强，欧盟的保护主义做法必然引起中方的反制，这对消费者和供应商都不利，是双输的结局”，但孙彦红也指出，“磋商难度会很大”。

欧盟6月12日宣布从7月4日起对中国电动车将征收17.4%至38.1%的临时关税，与此同时欧盟对中国电动车的反补贴调查将持续到11月2日，届时可能会征收明确关税，通常为期五年。

路透社报道指，中国一再呼吁欧盟取消关税，并表示愿意进行谈判，是北京方面不想卷入另一场关税战，此前特朗普政府对中国商品征收的关税仍令其深受打击。