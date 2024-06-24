赖清德：中国大陆无权制裁台湾人民

中国大陆颁布实施惩治台独新规，台湾总统赖清德表示，中国大陆无权制裁台湾人民，也没有跨域追诉台湾人民的权力，并称“民主不是犯罪、专制才是罪恶”。

综合台湾《自由时报》和《联合报》报道，赖清德星期一（6月24日）在总统府敞厅发表谈话，有媒体提问，中国大陆颁布实施的惩治台独意见是否会增加海外台商人身安全风险？

赖清德在回答问题前，先对中国大陆南方因暴雨受灾的民众表达慰问，希望灾后重建顺利，受灾民众能尽速恢复正常生活。

赖清德然后说，“民主不是犯罪，专制才是罪恶”。他说，中国大陆没有任何权力可以制裁台湾人民，只因为台湾人民的主张；中国大陆也无权跨域追溯台湾人民。

赖清德称，根据中国大陆的意见，不赞成统一就是台独，无论是“台湾派、中华民国派、中华民国台湾派、在中国眼中统统都是台独，台湾政党只有‘统一促进党’不是台独”。他表示希望朝野共同面对这个问题，大家团结合作。

他也呼吁中国大陆正视“中华民国”的存在，和台湾民选政府交流对话，这样才是增进两岸人民福祉的正确之道，否则台湾和中国大陆的关系只会越来越疏远。

中国大陆司法和国安机关6月21日联合发布《关于依法惩治“台独”顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》，规定对情节恶劣的顽固“台独”份子可判处死刑，并可缺席审判、终身追责。

中国大陆官媒称，“在当前台海形势复杂严峻、赖清德当局谋独挑衅的背景下”，这份《意见》进一步充实反“台独”、反干涉法律工具箱，对依法惩治“台独”顽固分子分裂国家和煽动分裂国家两种犯罪作出具体规定，为司法办案提供明确指引，是正当其时。