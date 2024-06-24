中国前五月财政收入下降2.8%

中国政府前五个月财政收入下降2.8%，其中税收收入同比下降5.1%，非税收入同比增长10.3%，显示需求疲软拖累中国经济复苏。

据新华社，中国财政部星期一（6月24日）公布中国财政情况。数据显示，中国前五个月全国一般公共预算收入9.6万亿元（人民币，下同，1.79万亿新元），同比下降2.8%。

从税收收入来看，前五个月中国全国税收收入80462亿元，同比下降5.1%，扣除特殊因素影响后可比增长0.5%左右。

但非税收收入有大幅增长，前五个月非税收入16450亿元，同比增长10.3%。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产（资源）有偿使用收入和其他收入。

业内人士认为，非税收入能弥补财政收入不足，但具有不可持续性，也一定程度上意味着企业的隐性负担加重，社会营商环境欠佳。

包含了土地出让收入的政府性基金预算收入也大幅下降。财政部数据显示，中国前五个月全国政府性基金预算收入16638亿元，同比下降10.8%。

财政支出放缓。前五个月中国财政支出增长3.4%，前四个月增长3.5%。路透社根据财政部数据计算得出，5月财政支出仅增长2.6%，而4月份则增长6.1%。

路透社报道称，北京承诺加大财政刺激力度以支持脆弱的经济，包括开始发行1万亿长期特别国债，并推出汽车、家电等消费品以旧换新政策，但房地产投资和销售额的下滑加剧，一些关键货币指标创下历史新低，仍引发人们对国内需求持续疲软的担忧。