强降雨致安徽五市51万余人受灾

中国安徽多地遭受持续性强降雨过程，五市超过51万人受灾。湖南长沙部分地铁路线也因暴雨天气而停止运营服务。

据中新社报道，入梅以来，安徽多地遭受多轮持续性强降雨过程。截至星期一（24日）早上8时，黄山、宣城等五市24县（区）受灾，受灾人口达51.1万人、累计紧急转移安置人口6.4万人、农作物受灾面积30.5千公顷。

安徽省气象台星期一早上9时预测，未来24小时，黄山、池州南部、宣城南部等地有暴雨，其中黄山部分地区有大暴雨（100毫米至150毫米），并伴有短时强降水（局地可超60毫米）、雷暴大风等强对流天气。

中国天气网则报道，湖南多地6月21日以来遭遇强降雨侵袭。部分地区雨势在星期一仍然猛烈，长沙早上9时至早上10时雨量达65.1毫米，打破当地6月单小时降雨量纪录。

未来三天，强降雨仍集中在湘中等地，部分地区有暴雨到大暴雨，单点可达特大暴雨量级。

长沙市委网信办星期一下午在“长沙发布”微博账号通报，长沙城区普降暴雨，其中芙蓉区、雨花区、天心区部分道路出现积水。

据澎湃新闻报道，长沙地铁也发布运营公告称，接市防汛抗旱指挥部指令，受暴雨天气影响，长沙地铁2、3号线全线（含西环线）停止运营服务，后续信息将通过官方平台发布。

铁路方面，受强降雨天气影响，长沙南站站区附近花侯路、劳动路等多条道路积水较多，长沙南站前往上海、广州、南宁等方向的列车出现不同程度晚点，铁路部门已第一时间启动应急预案。

中央气象台星期一将暴雨橙色预警升级为最高级别的红色预警，这也是今年来首个暴雨红色预警。

从6月24日至27日，预计江南北部、江汉东部和南部、江淮以及贵州、广西等地有持续性强降水，其中湖北东南部、湖南北部、安徽南部、江西北部、浙江西部等地部分地区有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨，上述部分地区伴有短时强降水、局地雷暴大风等强对流天气。