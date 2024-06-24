字节跳动据报与美国博通合作开发高端芯片

路透社引述两位知情人士消息报道，中国企业字节跳动正在与美国芯片设计企业博通（Broadcom）合作开发人工智能（AI）芯片，以保证旗下TikTok等产品有稳定芯片供应。

消息人士称，字节跳动和博通合作开发的是一款5纳米的ASIC芯片（专用集成电路），其生产制造工作将外包给台湾的台积电。消息人士也称，芯片的设计和制造将遵守美国出口管制法规的要求。

路透社报道指出，自2022年华盛顿开始对中国实施高端芯片出口管制以来，中美企业在公开宣布的合作中还没有涉及5纳米或更先进芯片技术的案例。两国在这一领域的交易通常涉及技术水平较低的产品。

消息人士称，字节跳动与博通之间的合作将有助于削减采购成本，并确保高端芯片的稳定供应。但这款新品的制造预计不会在今年启动。消息人士说，尽管芯片的设计工作进展顺利，但还未启动“流片”，即就设计好的芯片进行少量的试生产和测试。

字节跳动和博通没有回应路透社的置评请求。台积电拒绝置评。自2022年以来，字节跳动和博通一直是商业合作伙伴，前者购买过博通的高性能交换芯片。

获取AI芯片对于字节跳动来说至关重要。字节跳动除了运营着TikTok和抖音，也推出了一个类似ChatGPT的AI聊天机器人豆包，豆包目前拥有2600万用户。

报道称，为了推进人工智能发展，字节跳动此前已经对英伟达芯片进行了囤货。知情人士称，字节跳动去年为购买英伟达芯片拨款20亿美元（27亿新元）。